Atelier de cirque Au Palais des Congrès et jardin des tilleuls Lourdes, 4 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le mercredi 27 et vendredi 29 décembre 2023, la compagnie Passing vous propose 2 ateliers cirque :

– le mercredi 27 décembre de 15h à 17h pour les enfants de plus de 7 ans.

– le vendredi 29 décembre de 15h à 17h pour les familles et enfants à partir de 4 ans.

Gratuit, sur réservation aux coordonnées ci-dessous. Nombre de places limité.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

2023-12-27 fin : 2023-12-29 . .

Au Palais des Congrès et jardin des tilleuls LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Wednesday December 27 and Friday December 29, 2023, the Passing company offers 2 circus workshops:

– wednesday December 27 from 3pm to 5pm for children aged 7 and over.

– friday December 29 from 3pm to 5pm for families and children aged 4 and over.

Free of charge, on reservation using the contact details below. Places are limited.

For further information, please contact us below.

El miércoles 27 y el viernes 29 de diciembre de 2023, la compañía Passing propone 2 talleres de circo:

– miércoles 27 de diciembre de 15:00 a 17:00 para niños a partir de 7 años.

– viernes 29 de diciembre de 15:00 a 17:00 para familias y niños a partir de 4 años.

Gratuito, previa reserva. Plazas limitadas.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

Am Mittwoch, den 27. und Freitag, den 29. Dezember 2023 bietet Ihnen die Kompanie Passing 2 Zirkusworkshops an:

– am Mittwoch, den 27. Dezember von 15:00 bis 17:00 Uhr für Kinder ab 7 Jahren.

– am Freitag, den 29. Dezember von 15:00 bis 17:00 Uhr für Familien und Kinder ab 4 Jahren.

Kostenlos, mit Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

