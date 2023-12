Les animations du dimanche 24 décembre Au Palais des Congrès et jardin des tilleuls Lourdes, 3 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Au programme des animations de Noël au Palais des Congrès et au jardin des tilleuls le dimanche 24 décembre 2023 :

> de 10h à 14h : balade en calèche

> de 9h30 à 11h : chants traditionnels « Canta se Gausa » aux halles et marché de Lourdes

> de 11h à 13h : groupe « les trois gypsi » aux halles et marché de Lourdes

> à 14h30 : ciné-noël au Palais des Congrès « Les Aristochats »

Animations libres d’accès et gratuites.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 . .

Au Palais des Congrès et jardin des tilleuls LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Christmas entertainment at the Palais des Congrès and the Jardin des Lilleuls on Sunday, December 24, 2023:

> 10 a.m. to 2 p.m.: horse-drawn carriage ride

> from 9:30 to 11 a.m.: traditional carols « Canta se Gausa » at the Halles and Lourdes market

> 11 a.m. to 1 p.m.: « les trois gypsi » group at Lourdes market and covered market

> 2.30pm: « Les Aristochats » Christmas movie at the Palais des Congrès

Free admission.

For further information, please contact us below.

El programa de actos navideños en el Palacio de Congresos y el Jardín de los Tilleuls el domingo 24 de diciembre de 2023 incluye:

> De 10:00 a 14:00: paseo en coche de caballos

> de 9.30 a 11.00 h: villancicos tradicionales « Canta se Gausa » en las salas del mercado de Lourdes

> de 11:00 a 13:00 h: grupo « les trois gypsi » en el mercado de Lourdes y en el mercado cubierto

> a las 14.30 h: película de Navidad « Les Aristochats » en el Palacio de Congresos

Entrada gratuita a todos los actos.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

Das Programm der Weihnachtsveranstaltungen im Kongresszentrum und im Lindengarten am Sonntag, den 24. Dezember 2023 :

> von 10:00 bis 14:00 Uhr: Kutschenfahrt

> von 9.30 bis 11 Uhr: traditionelle Lieder « Canta se Gausa » in den Markthallen und auf dem Markt von Lourdes

> von 11.00 bis 13.00 Uhr: Gruppe « les trois gypsi » in den Hallen und auf dem Markt von Lourdes

> um 14.30 Uhr: Weihnachtskino im Palais des Congrès « Die Aristochats »

Frei zugängliche und kostenlose Animationen.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT de Lourdes|CDT65