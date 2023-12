Les animations du samedi 23 décembre Au Palais des Congrès et jardin des tilleuls Lourdes, 4 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Au programme des animations de Noël au Palais des Congrès et au jardin des tilleuls le samedi 23 décembre 2023 :

> de 14h à 18h : balades en calèche, maquillage et coloriage géant et ateliers créatifs

> à 14h : atelier Lettres au Père Noël

> à 15h : atelier « Maison de pain d’épice » sur inscription aux coordonnées ci-dessous. Places limitées.

> de 14h15 à 16h15 : photos avec le Père Noël

> 16h30 : spectacle « l’incroyable histoire du Père Noël »

Animations libres d’accès et gratuites.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

Au Palais des Congrès et jardin des tilleuls LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Christmas entertainment at the Palais des Congrès and the Jardin des Tilleuls on Saturday, December 23, 2023:

> from 2pm to 6pm: horse-drawn carriage rides, face painting, giant coloring and creative workshops

> 2pm: Letters to Santa workshop

> at 3pm: « Gingerbread House » workshop (registration required). Places are limited.

> 2.15pm to 4.15pm: photos with Santa Claus

> 4.30pm: « Santa’s incredible story » show

Free admission.

For further information, please contact us.

El programa de actos navideños del sábado 23 de diciembre de 2023 en el Palacio de Congresos y el Jardin des Tilleuls incluye:

> de 14:00 a 18:00: paseos en coche de caballos, pintura de caras, coloreado gigante y talleres creativos

> a las 14:00 h: taller de cartas a Papá Noel

> a las 15 h: taller « Casa de pan de jengibre » (inscripción obligatoria). Plazas limitadas.

> de 14.15 a 16.15 h: fotos con Papá Noel

> a las 16.30 h: espectáculo « La increíble historia de Papá Noel

Entrada gratuita.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

Das Programm der Weihnachtsveranstaltungen im Kongresszentrum und im Lindengarten am Samstag, den 23. Dezember 2023 :

> von 14 bis 18 Uhr: Kutschfahrten, Schminken und Riesenmalen sowie kreative Workshops

> um 14 Uhr: Workshop Briefe an den Weihnachtsmann

> um 15 Uhr: Workshop « Lebkuchenhaus ». Anmeldung unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Begrenzte Plätze.

> von 14.15 bis 16.15 Uhr: Fotos mit dem Weihnachtsmann

> 16:30 Uhr: Show « Die unglaubliche Geschichte des Weihnachtsmanns »

Frei zugängliche und kostenlose Animationen.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT de Lourdes|CDT65