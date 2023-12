Les animations du vendredi 22 décembre Au Palais des Congrès et jardin des tilleuls Lourdes, 4 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Au programme des animations de Noël au Palais des Congrès et au jardin des tilleuls le vendredi 22 décembre 2023 :

> 17h : groupe musical « Boule de Notes »

> 18h : soirée d’ouverture des fêtes de Noël, pot offert, inauguration du sapin à vœux et arrivée du Père Noël

> 18h30 : déambulation dans les rues de Lourdes « Le rêve de Neige ».

Animations libres d’accès et gratuites.

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Christmas entertainment at the Palais des Congrès and Jardin des Lilleuls on Friday, December 22, 2023:

> 5pm: « Boule de Notes » musical group

> 6pm: Christmas opening party, drinks, inauguration of the wishing tree and arrival of Santa Claus

> 6:30pm: « Le rêve de Neige » street parade through the streets of Lourdes.

Free admission and entertainment.

For further information, please contact us.

En el programa de actos navideños del Palacio de Congresos y el Jardín de los Tilleuls, el viernes 22 de diciembre de 2023:

> 17:00 h: Grupo musical « Boule de Notes

> 18.00 h: Fiesta de inauguración de la Navidad, bebidas, inauguración del árbol de Navidad y llegada de Papá Noel

> 18.30 h: desfile « Le rêve de Neige » por las calles de Lourdes.

Entrada gratuita y animaciones.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

Das Programm der Weihnachtsveranstaltungen im Kongresszentrum und im Lindengarten am Freitag, den 22. Dezember 2023 :

> 17 Uhr: Musikgruppe « Boule de Notes »

> 18 Uhr: Eröffnungsabend der Weihnachtsfeierlichkeiten, Umtrunk, Einweihung des Wunschbaums und Ankunft des Weihnachtsmanns

> 18:30 Uhr: Umzug durch die Straßen von Lourdes « Le rêve de Neige ».

Freier und kostenloser Zugang zu den Animationen.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT de Lourdes|CDT65