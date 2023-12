Les animations du mercredi 20 décembre Au Palais des Congrès et jardin des tilleuls Lourdes, 3 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Au programme des animations de Noël au Palais des Congrès et au jardin des tilleuls le mercredi 20 décembre 2023 :

> de 14h à 18h : balades en calèche, maquillage et coloriage géant et ateliers créatifs

> à 14h : atelier Lettres au Père Noël

> à 15h : atelier « Maison de pain d’épice » sur inscription aux coordonnées ci-dessous. Places limitées.

> de 14h à 17h30 : sculpteur sur ballon :

– de 14h à 15h sur la place Marcadal

– de 15h à 16h : au Château Fort

– de 16h30 à 17h30 : sur la rue de la Grotte

> 16h : le Père Noël descend en rappel la tour de l’ascenseur du Château. Animation offerte par le Comité d’Animation du Commerce Lourdais.

+ déambulations

> 17h30 : film famille gratuit pour les participants du concours de dessins cartes de voeux.

Animations libres d’accès et gratuites.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

Au Palais des Congrès et jardin des tilleuls LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Christmas entertainment at the Palais des Congrès and Jardin des Lilleuls on Wednesday, December 20, 2023:

> from 2pm to 6pm: horse-drawn carriage rides, face painting, giant coloring and creative workshops

> 2pm: Letters to Santa workshop

> at 3pm: « Gingerbread House » workshop (registration required). Places are limited.

> from 2pm to 5:30pm: balloon sculptor:

– from 2pm to 3pm on Place Marcadal

– 3 – 4 pm: at the Château Fort

– 4.30 p.m. to 5.30 p.m.: rue de la Grotte

> 4pm: Santa rappels down the Château elevator tower. Entertainment provided by the Comité d’Animation du Commerce Lourdais.

+ walkabouts

> 5:30pm: free family film for participants in the greetings card drawing competition.

Free admission and entertainment.

For further information, please contact us.

En el programa de actos navideños del Palacio de Congresos y el Jardín de los Tilleuls, el miércoles 20 de diciembre de 2023:

> de 14:00 a 18:00: paseos en coche de caballos, pintura de caras, coloreado gigante y talleres creativos

> a las 14:00 h: taller de cartas a Papá Noel

> a las 15 h: taller « Casa de pan de jengibre » (inscripción obligatoria). Plazas limitadas.

> de 14:00 a 17:30 h: globoflexia:

– de 14:00 a 15:00 h en la plaza Marcadal

– de 15.00 a 16.00 h: en el castillo Fort

– de 16.30 a 17.30 h: en la rue de la Grotte

> 16.00 h: Papá Noel desciende en rápel por la torre del ascensor del castillo. Animación a cargo del Comité d’Animation du Commerce Lourdais.

+ animación de calle

> 17.30 h: película familiar gratuita para los participantes en el concurso de dibujo de tarjetas de felicitación.

Entrada y animación gratuitas.

Para más información, póngase en contacto con

Das Programm der Weihnachtsveranstaltungen im Kongresszentrum und im Lindengarten am Mittwoch, den 20. Dezember 2023 :

> von 14 bis 18 Uhr: Kutschfahrten, Schminken und Riesenmalen sowie kreative Workshops

> um 14 Uhr: Workshop Briefe an den Weihnachtsmann

> um 15 Uhr: Workshop « Lebkuchenhaus ». Anmeldung unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Begrenzte Plätze.

> von 14 bis 17.30 Uhr: Ballonschnitzer :

– von 14:00 bis 15:00 Uhr auf dem Marcadal-Platz

– von 15:00 bis 16:00 Uhr: auf der Festung

– von 16:30 bis 17:30 Uhr: auf der Rue de la Grotte

> 16 Uhr: Der Weihnachtsmann seilt sich vom Aufzugsturm des Schlosses ab. Animation angeboten vom Comité d’Animation du Commerce Lourdais.

+ Umzüge

> 17:30 Uhr: Kostenloser Familienfilm für die Teilnehmer des Zeichnungswettbewerbs für Weihnachtskarten.

Frei zugängliche und kostenlose Animationen.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT de Lourdes|CDT65