Conférence Appel d’Air « Le site exceptionnel de recherche scientifique de Moulis (09) » Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes, 16 mai 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Conférence Appel d’Air « Le site exceptionnel de recherche scientifique de Moulis (09) » par Olivier Guillaume le jeudi 16 mai 2024 à 18h au Palais des Congrès de Lourdes.

Entrée libre.

* Cycle de Conférences « Appel d’Air »

Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort – Musée Pyrénéen..

2024-05-16 18:00:00 fin : 2024-05-16 . .

Au Palais des Congrès de Lourdes Avenue Maréchal Foch

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Appel d’Air conference « Le site exceptionnel de recherche scientifique de Moulis (09) » by Olivier Guillaume on Thursday May 16, 2024 at 6pm at the Palais des Congrès in Lourdes.

Free admission.

* Appel d’Air » lecture series

A series of conferences and talks that free the mind, tell stories and take to the air beyond the Château Fort – Musée Pyrénéen.

Conferencia Appel d’Air « El excepcional lugar de investigación científica de Moulis (09) » por Olivier Guillaume el jueves 16 de mayo de 2024 a las 18h en el Palacio de Congresos de Lourdes.

Entrada gratuita.

* Ciclo de conferencias « Appel d’Air

Un ciclo de conferencias y coloquios que liberan la mente, cuentan historias y toman el aire más allá del Château Fort – Musée Pyrénéen.

Appel d’Air-Konferenz « Le site exceptionnel de recherche scientifique de Moulis (09) » von Olivier Guillaume am Donnerstag, den 16. Mai 2024 um 18 Uhr im Palais des Congrès in Lourdes.

Freier Eintritt.

* Vortragsreihe « Appel d’Air » (Luftruf)

Vortragsreihe, Plaudereien, die den Geist befreien, Geschichten erzählen und sich über die Festung – Pyrenäenmuseum hinaus in der Luft entfalten.

