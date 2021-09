La Courneuve Lycée Jacques Brel La Courneuve, Seine-Saint-Denis Au non du père Lycée Jacques Brel La Courneuve Catégories d’évènement: La Courneuve

Seine-Saint-Denis

Au non du père Lycée Jacques Brel, 17 janvier 2022, La Courneuve. Au non du père

Lycée Jacques Brel, le lundi 17 janvier 2022 à 14:00

Anissa est l’une des interprètes de F(l)ammes. Elle n’a jamais connu son père, elle sait pourtant qu’il existe. Durant son enfance et son adolescence, elle n’a cessé de se préparer à ce jour où, enfin, il lui apparaîtrait. Cependant, au fil des ans, elle finit par admettre que les mises en scène les plus folles qu’elle avait imaginées pour leurs retrouvailles ne se réaliseront jamais. Dès lors, elle accepte cet état de fait et décide de tourner définitivement la page. Devenue une jeune femme, elle se passionne pour la pâtisserie, envisageant même d’en faire son métier. Un jour, elle regarde un reportage à la télévision sur l’histoire d’un boulanger aux États-Unis aux prises avec les services de l’immigration. Toute la petite ville manifeste son soutien à son boulanger, la presse nationale rend compte des péripéties de cet évènement. Anissa a une révélation soudaine : ce boulanger n’est autre que ce père qu’elle n’a jamais connu. Elle décide alors de partir à sa recherche. Au retour de ce voyage, véritable quête initiatique sur ses origines, Ahmed Madani enthousiasmé par son histoire bouleversante et incroyable, lui propose de lui écrire un récit qu’elle partagera avec des collégiens et des lycéens. Comment l’absence d’un père, réelle ou imaginaire, intervient-elle dans un parcours de vie ? La réponse d’Anissa est éclatante de joie, de légèreté et de grâce. Lycée Jacques Brel La Courneuve La Courneuve Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-17T14:00:00 2022-01-17T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Courneuve, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Lycée Jacques Brel Adresse La Courneuve Ville La Courneuve lieuville Lycée Jacques Brel La Courneuve