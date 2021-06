Au nom de la Mère-Terre Forcalquier, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Forcalquier.

Au nom de la Mère-Terre 2021-07-10 10:30:00 10:30:00 – 2021-07-11 00:00:00 00:00:00

Forcalquier Alpes de Haute-Provence

EUR

Et si on réécrivait une histoire ? un premier chapitre tissé ici sur les terres de Forcalquier. Ce rendez-vous se veut favorable à des échanges sociaux, économiques et culturels afin de créer une réelle convergence vers un monde plus harmonieux.

aunomdelamereterre@yahoo.com +33 6 95 85 14 47 https://www.aunomdelamereterre.com/

