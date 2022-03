“AU NATUREL PRES DE CHEZ NOUS” Attichy Attichy Catégories d’évènement: Attichy

Dimanche 3 avril 2022

1er Salon “AU NATUREL PRES DE CHEZ NOUS”

Vente de produits locavores (produits locaux) et de plantes.

De 10h à 17h30 Salle du Parc et Salle Cardon

Entrée Gratuite

yannick.nouvel@yahoo.fr +33 6 60 86 24 68

Entrée Gratuite

Attichy

