Ateliers gravures au MZ Au MZ Thouars, 8 juillet 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Anne-Sophie DELION vous propose de participer à 3 ateliers gravure selon 3 méthodes différentes : L’atelier bleu (cyanotype), l’atelier p’tit creux (taille douce) et a fond la gomme (gomme). 8 participants par atelier. Ouvert à tous et à tous les niveaux..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 18:30:00. EUR.

Au MZ Place du 4 Août

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Anne-Sophie DELION invites you to take part in 3 printmaking workshops using 3 different methods: L’atelier bleu (cyanotype), l’atelier p’tit creux (taille douce) and a fond la gomme (gum). 8 participants per workshop. Open to all levels.

Anne-Sophie DELION le invita a participar en 3 talleres de grabado con 3 métodos diferentes: L’atelier bleu (cianotipia), l’atelier p’tit creux (taille douce) y a fond la gomme (goma). 8 participantes por taller. Abierto a todos los niveles.

Anne-Sophie DELION bietet Ihnen die Möglichkeit, an drei Gravur-Workshops nach drei verschiedenen Methoden teilzunehmen: L’atelier bleu (Cyanotypie), l’atelier p’tit creux (Kaltnadelradierung) und a fond la gomme (Radiergummi). 8 Teilnehmer pro Workshop. Offen für alle und für alle Niveaus.

Mise à jour le 2023-06-24 par Maison du Thouarsais