Au musée pour m’amuser – Ateliers sur le thème du jouet et des jeux anciens Écuisses, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Écuisses. Au musée pour m’amuser – Ateliers sur le thème du jouet et des jeux anciens 2021-07-21 – 2021-07-21 Villa Perrusson 1 Rue de la Gare

Écuisses Saône-et-Loire Écuisses EUR Découverte des décors de la villa Perrusson et de l’exposition temporaire ré(Création), Pablo Castillo, suivie d’un atelier créatif. ecomusee@creusot-montceau.org +33 3 85 68 21 14 http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/ Découverte des décors de la villa Perrusson et de l’exposition temporaire ré(Création), Pablo Castillo, suivie d’un atelier créatif. dernière mise à jour : 2021-06-12 par

Lieu Écuisses Adresse Villa Perrusson 1 Rue de la Gare Ville Écuisses