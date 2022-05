Au musée, les enfants sont les rois! Musée d’Orsay, 11 juin 2022, Paris.

Le dimanche 12 juin 2022

de 10h00 à 17h30

Le samedi 11 juin 2022

de 10h00 à 17h30

. gratuit sous condition Tarif Enfant et Compagnie -tout enfant entrant aux musées permet à l’adulte qui l’accompagne de bénéficier d’un tarif réduit (dans la limite de deux adultes par enfant).

Les 11 et 12 juin, le “Week-end famille”, organisé par les musées d’Orsay et de l’Orangerie propose de nombreux ateliers, de parcours de jeux et de spectacles pour les enfants.

Chaque année, les musées d’Orsay et de l’Orangerie consacrent deux journées aux enfants. Événements exceptionnels composés d’une programmation de spectacles (musique, danse, théâtre), de visites décalées (dansées, dessinées), de rencontres avec des artistes, d’ateliers. Chaque journée résolument festive et créative est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les musées d’Orsay et de l’Orangerie, en famille et dans la bonne humeur !

Les 11 et 12 juin, nos expositions Gaudi au musée d’Orsay et Le décor impressionniste. Aux sources des Nymphéas au musée de l’Orangerie seront mises à l’honneur autour des thèmes de l’architecture, de 14h à 17h30 au musée d’Orsay, et du décor, de 10h à 17h30 au musée de l’Orangerie. De quel côté de la Seine choisirez-vous de passer l’après-midi ? Rive droite ou rive gauche ? Plutôt Antoni Gaudí ou Claude Monet ? Architecture et Art nouveau ou décoration d’intérieure fleurie ? Salamandres ou nénuphars ? Surprises et émerveillements garantis pour petits et grands !

Musée d’Orsay 1 Rue de la Légion d’Honneur 75007 Paris

Contact : https://www.petitsmo.fr/

