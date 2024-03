AU MUSÉE JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Mirecourt, samedi 6 avril 2024.

Samedi

Célébrons la lutherie et l’archèterie qui font la renommée de Mirecourt à travers le monde !

Dans l’exposition, découvrez La fabrication de la musique à votre rythme, et vivez des expériences observez, touchez, écoutez de la musique, essayez des instruments, Et découvrez le film Chez Gérôme, projeté sur grand écran, pour en apprendre plus sur l’histoire de cet ancien atelier de luthiers en cordes pincées.

Poursuivez en visitant cet atelier avec les explications d’élèves-luthiers.

Tout public. GratuitTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Cours Stanislas

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est info@musee-mirecourt.fr

