Musée de Plein Air, le dimanche 8 août à 10:00

Musette s’installe au Musée! Profitez des spectacles d’échassiers ou encore de marionnettes et de cours de danse pour l’occasion ! Toutes les animations sont comprises dans le tarif d’entrée au Musée. * Spectacles d’échassiers avec la compagnie Ratibus à 14h, 15h15 et 16h, durée 30 minutes. Une animation poétique et ludique : dame nature recrute les candidats pour grimper sur l’homme branché (un arbre vivant qui parle, accessible avec une grande échelle). Ce dernier est interconnecté avec l’Univers par ses nombreuses branches. Vue de plus près, la nature apparait tout de suite plus riante ! * Spectacles de marionnettes avec La compagnie La belle dégaine, et la marionnettiste du Musée, Cécile Jastrembski à 14h30 et 16h. * Atelier familial de 15h à 18h : apprentissage d’une chorégraphie pour petits et grands. PASS SANITAIRE Suite aux annonces du Président de la République, depuis le 21 juillet, une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement est exigée à l’entrée de nos parcs pour toute personne à partir de 18 ans. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s’appliquera à compter du 30 août 2021. Les visiteurs devront présenter à l’entrée : * Soit une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet + délai nécessaire pour le développement des anticorps). * Soit une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle. * Soit une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois). Le pass sanitaire devra être présenté sur l’application TousAntiCovid ou sur papier. PROTOCOLE SANITAIRE Le Musée de Plein Air a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : * Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. * Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos et à partir de 11 ans en extérieur / recommandé pour les 6-10 ans. Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. * Installation de bornes de gel hydroalcoolique. * Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. * Sens de visite réglementé. * Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour.

Tarifs : plein 5€ / réduit 3€ / famille 15€ / Gratuit pour les moins de 4 ans et les abonnés

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



