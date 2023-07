Moules Frites Au Moulin du Châtain Payzac, 1 août 2023, Payzac.

Payzac,Dordogne

Formule moules à volontés et frites, musique par Jangor.

Sur réservation !

18€/personne

10€ -10ans.

Au Moulin du Châtain Lieu-dit Moulin du Châtain

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mussels and French fries, music by Jangor.

Reservations required!

18 per person

10? -10years

Mejillones y patatas fritas, música de Jangor.

Reserva obligatoria

18 por persona

10? -10 años

Formule moules à volontés et frites, Musik von Jangor.

Nur mit Reservierung!

18?/Person

10? -10 Jahre

