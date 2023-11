GreenDay – journée éco-responsable : Ola ! A l’Eau ! Au Moulin des Baronnies Sarlabous, 25 novembre 2023, Sarlabous.

Sarlabous,Hautes-Pyrénées

Pour la 4e édition du GreenDay, l’association « Les Libres Apprentis-sages de la Vie » vous proposera un week-end festif et de réflexion, autour du thème principal de l’EAU. Mais nous parlerons aussi jardinage et promesses, bois, réchauffement climatique, produits fait-maison… De quoi partager, s’indigner, s’émerveiller, créer, pour les enfants comme pour les adultes.

Samedi 25 Novembre :

14h : inauguration en présence des élus locaux.

De 14h à 18h :

– Atelier de pratique du Qi Gong en lien avec l’élément eau (inscription auprès de Valérie 06 09 87 93 65)

– Causeries plurielles sur l’eau de l’Arros et ses moulins.

– Balade contée pour petits et grands le long de notre Arros et sa forêt avec déclamations poétiques.

– Expo-vente artistique au profit de l’association et des artistes

– Concours de dessin pour petits et grands, venez avec vos feutres, peintures !

En soirée :

– Restauration possible et ambulante par deux véhicules adaptés.

– Concert avec la Chorale de la Baronne de Fréchendets et l’orchestre « Mighty Hount» (Divinité de la source locale du Pountil d’Esparros !!!).

Dimanche 26 Novembre :

De 10h à 18h :

– Spectacle et/ou atelier créatif pour les enfants

– Ateliers de fabrications naturelles, utiles et par plaisir de les confectionner.

Exposants : Générations Futures 65 ainsi que la Librairie du Vent des Mots seront présentes pour répondre aux attentes autour de cette thématique de la préciosité de l’eau.

– Exposés et conférences sur les projets choisis.

– Gratiferia (néologisme espagnol qui signifie foire gratuite) : Dons libres et gratuits – Vous déposez vos objets et vêtements, vous prenez ce qui vous plaît, et c’est tout !!! (inscription pour le dépôt auprès de Geneviève 06 82 09 29 35)

– Tombola

De 14h à 17h :

Atelier créatif pour les enfants

Fresque du Climat (inscription auprès de Jean-Laurent 06 24 22 85 30)

La Buvette de l’association sera permanente avec boissons chaudes, bière à la pression, jus de fruits et autres pétillants et gâteaux de fabrications. Elle vous proposera également le repas de la journée : Salades Paysannes, comprenant uniquement les ingrédients divers des productions locales en circuits courts.

Toutes les activités sont ouvertes avec une participation libre en Conscience qui nous aide à couvrir le coût de l’événement..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Au Moulin des Baronnies SARLABOUS

Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



For the 4th edition of GreenDay, the association « Les Libres Apprentis-sages de la Vie » will be offering a weekend of festivities and reflection, with WATER as the main theme. But we’ll also be talking about gardening and its promises, wood, global warming, homemade products? There’ll be plenty to share, be indignant about, marvel at and create, for children and adults alike.

Saturday, November 25 :

2pm: inauguration in the presence of local elected officials.

From 2pm to 6pm:

– Qi Gong workshop on the element of water (register with Valérie 06 09 87 93 65)

– Plural talks on the water of the Arros and its mills.

– Storytelling walk for young and old along the Arros and its forest, with poetic declamations.

– Art exhibition and sale to benefit the association and its artists

– Drawing competition for young and old, come along with your markers, paints!

In the evening:

– Catering provided by two adapted vehicles.

– Concert with the Baronne de Fréchendets choir and the « Mighty Hount » orchestra (Divinity of the local Pountil d?Esparros spring!!!).

Sunday November 26 :

10 am to 6 pm:

– Shows and/or creative workshops for children

– Workshops on natural, useful and fun-to-make products.

Exhibitors: Générations Futures 65 and Librairie du Vent des Mots will be on hand to answer questions about the preciousness of water.

– Presentations and conferences on selected projects.

– Gratiferia (Spanish neologism for free fair): Free donations? Drop off your objects and clothes, take what you like, and that’s it! (please register with Geneviève 06 82 09 29 35)

– Tombola

2pm to 5pm :

Creative workshop for children

Climate Fresco (registration with Jean-Laurent 06 24 22 85 30)

The association?s Buvette will be on hand with hot drinks, draught beer, fruit juices and other fizzy drinks, and home-made cakes. We’ll also be serving the day’s meal: Salades Paysannes, featuring only the finest ingredients from local production.

All activities are open to all, with a free participation fee to help us cover the cost of the event.

Para la 4ª edición del GreenDay, la asociación « Les Libres Apprentis-sages de la Vie » ofrecerá un fin de semana de fiesta y reflexión, con el tema principal del AGUA. Pero también hablaremos de jardinería y sus promesas, madera, calentamiento global, productos caseros? Habrá mucho para compartir, indignarse, maravillarse y crear, tanto para niños como para adultos.

Sábado 25 de noviembre :

14.00 h: inauguración en presencia de los concejales.

De 14:00 a 18:00 h:

– Taller de Qi Gong sobre el elemento agua (inscripción con Valérie 06 09 87 93 65)

– Charlas plurales sobre el agua de los Arros y sus molinos.

– Paseo cuentacuentos para grandes y pequeños por el Arros y su bosque, con declamaciones poéticas.

– Exposición y venta de arte a beneficio de la asociación y sus artistas

– Concurso de dibujo para pequeños y mayores, ¡ven con tus rotuladores y pinturas!

Por la noche:

– Catering disponible en dos vehículos adaptados.

– Concierto con el coro Baronne de Fréchendets y la orquesta « Mighty Hount » (¡¡¡Divinidad de la fuente local Pountil d’Esparros!!!).

Domingo 26 de noviembre :

De 10h a 18h :

– Espectáculo y/o taller creativo para niños

– Talleres sobre productos naturales y útiles y el placer de fabricarlos.

Expositores: Générations Futures 65 y la Librairie du Vent des Mots responderán a las preguntas sobre el valor del agua.

– Presentaciones y conferencias sobre los proyectos seleccionados.

– Gratiferia: ¿Donaciones gratuitas? Deja tus objetos y ropa, llévate lo que quieras, ¡y ya está! (inscríbase con Geneviève 06 82 09 29 35)

– Tómbola

De 14h a 17h :

Taller creativo para niños

Fresco del Clima (inscripción con Jean-Laurent 06 24 22 85 30)

El bar de la asociación estará abierto todo el día y servirá bebidas calientes, cerveza de barril, zumos de frutas y otras bebidas gaseosas, así como pasteles caseros. También se servirá la comida del día: Salades Paysannes, elaboradas con ingredientes variados y productos locales.

Todas las actividades están abiertas a todos, con una cuota de participación gratuita para ayudarnos a sufragar los gastos del evento.

Ausgabe des GreenDay bietet Ihnen der Verein « Les Libres Apprentis-sages de la Vie » ein festliches und besinnliches Wochenende rund um das Thema Wasser. Wir werden aber auch über Gartenarbeit und deren Versprechen, Holz, Klimaerwärmung, selbstgemachte Produkte und vieles mehr sprechen Es gibt viel zu teilen, sich zu empören, zu staunen und zu kreieren, für Kinder wie für Erwachsene.

Samstag, 25. November :

14 Uhr: Einweihung in Anwesenheit der lokalen Politiker.

Von 14 bis 18 Uhr:

– Workshop zur Ausübung von Qi Gong in Verbindung mit dem Element Wasser (Anmeldung bei Valérie 06 09 87 93 65)

– Plurale Gespräche über das Wasser des Arros und seine Mühlen.

– Erzählter Spaziergang für Groß und Klein entlang des Arros und seines Waldes mit poetischen Deklamationen.

– Kunstausstellung mit Verkauf zugunsten des Vereins und der Künstler

– Zeichenwettbewerb für Groß und Klein, bringen Sie Ihre Filzstifte und Farben mit!

Am Abend :

– Mögliche und ambulante Restauration durch zwei behindertengerechte Fahrzeuge.

– Konzert mit dem Chorale de la Baronne de Fréchendets und dem Orchester « Mighty Hount » (Gottheit der lokalen Quelle Pountil d’Esparros!!!).

Sonntag, den 26. November :

Von 10:00 bis 18:00 Uhr :

– Aufführung und/oder Kreativworkshop für Kinder

– Workshops zu natürlichen, nützlichen Herstellungen und aus Freude an der Herstellung.

Aussteller : Générations Futures 65 sowie die Buchhandlung Librairie du Vent des Mots werden anwesend sein, um die Erwartungen rund um das Thema der Kostbarkeit des Wassers zu erfüllen.

– Vorträge und Konferenzen zu den ausgewählten Projekten.

– Gratiferia (spanischer Neologismus, der kostenlose Messe bedeutet) : Freie und kostenlose Spenden ? Sie geben Ihre Gegenstände und Kleidungsstücke ab, Sie nehmen, was Ihnen gefällt, und das war’s!!! (Anmeldung für die Abgabe bei Geneviève 06 82 09 29 35)

– Tombola

Von 14h bis 17h:

Kreative Workshops für Kinder

Fresko des Klimas (Anmeldung bei Jean-Laurent 06 24 22 85 30)

Die Buvette des Vereins ist permanent geöffnet und bietet heiße Getränke, Bier vom Fass, Fruchtsäfte und andere prickelnde Getränke sowie selbstgebackene Kuchen an. Sie bietet Ihnen auch das Mittagessen des Tages an: Bauernsalate, die nur aus verschiedenen Zutaten aus lokaler Produktion bestehen und auf kurzen Wegen hergestellt werden.

Alle Aktivitäten können gegen eine freiwillige Gebühr besucht werden, die uns hilft, die Kosten der Veranstaltung zu decken.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65