Festival Alimenterre Au Moulin des Baronnies Sarlabous, 18 novembre 2023, Sarlabous.

Sarlabous,Hautes-Pyrénées

Notre avenir se joue dans nos assiettes.

Rencontre – Projection – Débat

Projection du Film « La révolution verte. Europe, un continent bouleversé » de Joakim Demmer – Durée : 54 minutes

Synopsis : Poussés à produire toujours plus et moins cher, de plus en plus d’agriculteurs européens quittent leurs terres. Malgré les effets délétères de l’agriculture conventionnelle intensive, les subventions de l’Union européenne favorisent les plus grandes exploitations. Contribuant au réchauffement climatique et à la déforestation, notre consommation de viande ne cesse d’augmenter. Comment nourrir de façon responsable plus de 500 millions d’Européens ?

Du Portugal aux États baltes, de la Norvège aux Balkans, cette coproduction européenne arpente un continent à la croisée des chemins, plus interconnecté qu’on ne le croit. À travers des vues aériennes inédites, qui soulignent la diversité des paysages, des animations cartographiques et des rencontres avec des citoyens engagés, la série documentaire ausculte six thématiques cruciales pour le futur. Entre décryptage des enjeux et inventaire des réponses envisagées, un vivifiant tour de l’Europe des possibles..

2023-11-18 16:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Au Moulin des Baronnies SARLABOUS

Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Our future depends on what we eat.

Meeting – Screening – Debate

Screening of the film « La révolution verte. Europe, a continent turned upside down » by Joakim Demmer – Running time: 54 minutes

Synopsis: Driven to produce more and cheaper, more and more European farmers are leaving their land. Despite the deleterious effects of intensive conventional farming, European Union subsidies favor the largest farms. Contributing to global warming and deforestation, our meat consumption continues to rise. How can we responsibly feed over 500 million Europeans?

From Portugal to the Baltic States, from Norway to the Balkans, this European co-production surveys a continent at a crossroads, more interconnected than you might think. Through never-before-seen aerial views, which highlight the diversity of the landscape, cartographic animations and encounters with committed citizens, the documentary series examines six crucial themes for the future. Between deciphering the issues at stake and taking stock of the responses envisaged, an invigorating tour of Europe?s possibilities.

Nuestro futuro depende de lo que comemos

Reunión – Proyección – Debate

Proyección de la película « La Revolución Verde. Europa, un continente al revés » de Joakim Demmer – Duración: 54 minutos

Sinopsis: Empujados a producir más y más barato, cada vez más agricultores europeos abandonan sus tierras. A pesar de los efectos nocivos de la agricultura convencional intensiva, las subvenciones de la Unión Europea favorecen a las explotaciones más grandes. Contribuyendo al calentamiento global y a la deforestación, nuestro consumo de carne sigue aumentando. ¿Cómo podemos alimentar a más de 500 millones de europeos de forma responsable?

De Portugal a los países bálticos, de Noruega a los Balcanes, esta coproducción europea explora un continente en una encrucijada, más interconectado de lo que se cree. Utilizando vistas aéreas nunca vistas para resaltar la diversidad del paisaje, mapas animados y reuniones con ciudadanos comprometidos, la serie documental examina seis cuestiones cruciales para el futuro. Entre el desciframiento de las cuestiones en juego y el balance de las respuestas previstas, se trata de un estimulante recorrido por la Europa de lo posible.

Unsere Zukunft liegt auf unseren Tellern.

Treffen – Filmvorführung – Debatte

Vorführung des Films « Die grüne Revolution. Europa, ein umgestürzter Kontinent » von Joakim Demmer – Dauer: 54 Minuten

Synopsis: Unter dem Druck, immer mehr und billiger zu produzieren, verlassen immer mehr europäische Landwirte ihr Land. Trotz der schädlichen Auswirkungen der intensiven konventionellen Landwirtschaft begünstigen die Subventionen der Europäischen Union die größten Betriebe. Unser Fleischkonsum steigt stetig an und trägt zur globalen Erwärmung und zur Entwaldung bei. Wie können wir mehr als 500 Millionen Europäer auf verantwortungsvolle Weise ernähren?

Von Portugal bis zu den baltischen Staaten, von Norwegen bis zum Balkan: Diese europäische Koproduktion durchstreift einen Kontinent am Scheideweg, der stärker vernetzt ist als man denkt. Anhand von noch nie dagewesenen Luftaufnahmen, die die Vielfalt der Landschaften unterstreichen, kartografischen Animationen und Begegnungen mit engagierten Bürgern untersucht die Dokumentarserie sechs Themen, die für die Zukunft von entscheidender Bedeutung sind. Zwischen der Entschlüsselung der Herausforderungen und der Bestandsaufnahme der geplanten Antworten, eine erfrischende Tour durch das Europa der Möglichkeiten.

