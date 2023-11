Les Rendez-Vous de la Transition Alimentaire : La révolution Verte-Europe, un continent bouleversé Au Moulin des Baronnies Sarlabous, 18 novembre 2023, Sarlabous.

Sarlabous,Hautes-Pyrénées

Rencontre – Projection et Débat sur la Transition Alimentaire.

– 16h à 16h45 : Jeu Nourrir le monde en 2030 avec nos partenaires.

– 17h : Projection du documentaire La révolution verte. Europe, un continent bouleversé de Joakim Demmer.

Bande annonce consultable sur le lien suivant :

https://www.alimenterre.org/la-revolution-verte-europe-un-continent-bouleverse

L’occasion de mettre l’accent sur les plus grands défis de l’agriculture et de la production alimentaire européenne.

Un temps d’échange sera animé par l’animatrice de la Maison de la Nature et de l’Environnement pour partager nos points de vue autour d’une collation.

Entrée libre et gratuite.

Retrouvez toutes les douceurs gastronomiques des Baronnies à la boutique du Moulin qui vous accueillera exceptionnellement le samedi 18 novembre de 15h à 17h..

2023-11-18 16:00:00 fin : 2023-11-18 19:00:00. .

Au Moulin des Baronnies SARLABOUS

Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meeting – Screening and Debate on Food Transition.

– 4pm to 4:45pm: Feeding the world in 2030 game with our partners.

– 5pm: Screening of the documentary La révolution verte. Europe, un continent bouleversé by Joakim Demmer.

Trailer available on the following link:

https://www.alimenterre.org/la-revolution-verte-europe-un-continent-bouleverse

An opportunity to focus on the greatest challenges facing European agriculture and food production.

The Maison de la Nature et de l’Environnement animator will be on hand to share her views over a snack.

Free admission.

You’ll find all the gastronomic delights of the Baronnies at the Moulin store, which will be open to you on Saturday November 18 from 3pm to 5pm.

Reunión – Proyección y debate sobre la transición alimentaria.

– 16.00 a 16.45: Juego « Alimentar al mundo en 2030 » con nuestros socios.

– 17.00 h: Proyección del documental La Revolución Verde. Europa, un continente al revés, de Joakim Demmer.

El tráiler puede verse en el siguiente enlace

https://www.alimenterre.org/la-revolution-verte-europe-un-continent-bouleverse

Una oportunidad para centrarse en los mayores retos a los que se enfrentan la agricultura y la producción alimentaria europeas.

La Maison de la Nature et de l’Environnement acogerá una sesión de debate en la que podremos compartir nuestros puntos de vista tomando un aperitivo.

Entrada gratuita.

Encontrará todas las delicias gastronómicas de las Baronnies en la tienda del Moulin, que estará abierta el sábado 18 de noviembre de 15.00 a 17.00 horas.

Treffen – Filmvorführung und Debatte über den Ernährungswandel.

– 16.00 bis 16.45 Uhr: Spiel « Die Welt ernähren im Jahr 2030 » mit unseren Partnern.

– 17 Uhr: Vorführung des Dokumentarfilms Die grüne Revolution. Europa, ein erschütterter Kontinent von Joakim Demmer.

Trailer unter folgendem Link abrufbar :

https://www.alimenterre.org/la-revolution-verte-europe-un-continent-bouleverse

Gelegenheit, die größten Herausforderungen für die europäische Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion in den Mittelpunkt zu stellen.

Die Animatorin des Maison de la Nature et de l’Environnement wird eine Zeit des Austauschs leiten, um unsere Ansichten bei einem Imbiss zu teilen.

Der Eintritt ist frei und kostenlos.

Alle gastronomischen Leckereien der Baronnies finden Sie in der Boutique du Moulin, die Sie am Samstag, den 18. November ausnahmsweise von 15 bis 17 Uhr empfängt.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65