Soirée au Moulin Au moulin Camalès, 14 octobre 2023, Camalès.

Camalès,Hautes-Pyrénées

Les amis du Moulin vous propose une soirée au Moulin de Camalès avec en concert le groupe Les frères Trimards, jazz manouche.

Buvette et restauration sur place..

2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

Au moulin CAMALES

Camalès 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Les amis du Moulin invite you to an evening at the Moulin de Camalès, with a concert by the Gypsy jazz group Les frères Trimards.

Refreshments and snacks on site.

Les amis du Moulin le invitan a una velada en el Moulin de Camalès, con un concierto del grupo de jazz gitano Les frères Trimards.

Refrescos y comida disponibles in situ.

Die Freunde der Mühle laden Sie zu einem Abend in der Mühle von Camalès ein. Im Konzert tritt die Gruppe Les frères Trimards auf, Gypsy-Jazz.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65