ACTUALITÉ DES DÉCOUVERTES SUR LE SITE DE L’ANCIEN HÔPITAL PORTE MADELEINE Au MOBE (Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement) – au 3e étage, 17 juin 2023, Orléans. ACTUALITÉ DES DÉCOUVERTES SUR LE SITE DE L’ANCIEN HÔPITAL PORTE MADELEINE Samedi 17 juin, 16h00 Au MOBE (Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement) – au 3e étage Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Durant 10 mois, entre fin janvier et début décembre 2022, le Pôle d’archéologie de la ville d’Orléans a exploré un peu plus de 5 000 m2 sur ce site urbain de 5,5 hectares largement méconnu. Avec la découverte de silex préhistoriques, d’une nécropole délimitant l’espace urbain à l’époque romaine, d’un cimetière paroissial médiéval, de vestiges liés à l’activité d’extraction calcaire et d’aménagements agro-pastoraux datés de la fin du Moyen Âge, d’un quartier d’habitations d’époque moderne et de nombreuses traces laissées par les transformations successives de l’hôpital depuis le 19e siècle, cette fouille offre une nouvelle vision de l’histoire des quartiers ouest d’Orléans. L’équipe de fouille présentera les premiers résultats inédits de ce chantier ainsi que les nombreuses interrogations qu’ils suscitent, en mettant en perspective le site par rapport à la ville. Conférence menée par Julien Courtois, responsable d’opération, Pôle d’archéologie de la ville d’Orléans. Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades : PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an.

Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles).

Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant.

En vente au comptoir à l'Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 23 place du Martroi Orléans. Au MOBE (Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement) – au 3e étage 6 Rue Marcel Proust, 45000 Orléans

Conférence Mise au jour de constructions liées à l'ancien Hôtel-Dieu © Pôle d'archéologie, 2022

