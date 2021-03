Saint-Herblain Cimetière l'Orvasserie Loire-Atlantique, Nantes Au milieu d’un lac de perles – Focus David Rolland / Saison Onyx – ANNULÉ Cimetière l’Orvasserie Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 5 € / 10 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES PLACES INDIVIDUELLES :- www.theatreonyx.fr- billetterie.onyx@saint-herblain.fr- adresse de la billetterie pendant les travaux de la salle Onyx : 9 rue de Charente à Saint-Herblain (derrière la Maison des Arts) 02 28 25 25 08 (lundi au vendredi de 12h30 à 18h) Annulé Balade philosophique à faire en duo.On vous l’a déjà dit, David Rolland explore les espaces pour en faire des lieux de danse, de contemplation, d’interrogation. Avec « Au milieu d’un lac de perles », il nous mène en balade, nous invite à prendre le temps d’observer un lieu si souvent évité : le cimetière.Chacun se voit confier un lecteur MP3 qui diffuse une bande son différente de celle de son coéquipier. « Sais-tu que Francis Blanche a écrit sa propre épitaphe ? Elle est pas mal, il avait prémédité le truc : Laissez-moi dormir, j’étais fait pour ça ! » Ici, il est question de s’interroger sur la mort et différents rites qui l’accompagnent. Rien de morbide, de triste ou de grave, c’est non sans humour et dans le respect des croyances et des spiritualités évoquées que nous partageons des savoirs et des histoires. Un voyage dans les cultures à partager à deux. Durée : 50 min. Public : à partir de 12 ans Dans le cadre du Focus David Rolland (du 13 au 27 mars 2021) – Annulé Cimetière l’Orvasserie Rue du Souvenir Français Bourg Saint-Herblain

