Au milieu d’un lac de perles / David Rolland chorégraphies – Festival Les Annulés Cimetière l’Orvasserie, 17 octobre 2021, Saint-Herblain.

2021-10-17 Balades les 16 et 17 octobre 2021

Horaire : 14:00 17:50

Gratuit : non 10 € / 5 €BILLETTERIES par téléphone au 02 28 25 25 00 pour choisir la date et l’heure de départ de votre balade Balades les 16 et 17 octobre 2021

Danse/Théâtre – Balade philosophique à faire en duo.On vous l’a déjà dit, David Rolland explore les espaces pour en faire des lieux de danse, de contemplation, d’interrogation. Avec “Au milieu d’un lac de perles”, il nous mène en balade, nous invite à prendre le temps d’observer un lieu si souvent évité : le cimetière.Chacun se voit confier un lecteur MP3 qui diffuse une bande son différente de celle de son coéquipier. “Sais-tu que Francis Blanche a écrit sa propre épitaphe ? Elle est pas mal : il avait prémédité le truc : Laissez-moi dormir, j’étais fait pour ça !” Ici, il est question de s’interroger sur la mort et différents rites qui l’accompagnent. Rien de morbide, de triste ou de grave, c’est non sans humour et dans le respect des croyances et des spiritualités évoquées que nous partageons des savoirs et des histoires. Un voyage dans les cultures à partager à deux ! Conception et écriture : David RollandComposition musicale et montage sonore : Roland Ravard Durée : 50 min.Départ toutes les 15 min. de 14h à 17h Public : à partir de 12 ans Dans le cadre du Festival Les Annulés à St-Herblain

Cimetière l’Orvasserie adresse1} Bourg Saint-Herblain 44800 Bourg

02 40 86 04 47 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme