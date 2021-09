Saint-Herblain Cimetière de l'Orvasserie Loire-Atlantique, Saint-Herblain Au milieu d’un lac de perles Cimetière de l’Orvasserie Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Balade philosophique à faire en duo. David Rolland explore les espaces pour en faire des lieux de danse, de contemplation, d’interrogation. Festival Les Annulés.

10€ / 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T17:00:00

