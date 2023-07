Fête du miel – 3ème édition Au menhir Tayrac, 27 août 2023, Tayrac.

Tayrac,Lot-et-Garonne

3ème édition de la fête du miel. Au programme : repas, animations, tombola, vente de miel, stands des créations de l’association.

Réservation obligatoire avant le 20 août..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 17:00:00. EUR.

Au menhir libas

Tayrac 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



3rd edition of the honey festival. On the program: meal, entertainment, tombola, honey sales, stands showcasing the association’s creations.

Reservations required by August 20.

3ª fiesta de la miel. En el programa: comida, animaciones, tómbola, venta de miel, stands con las creaciones de la asociación.

Reserva obligatoria antes del 20 de agosto.

3. Ausgabe des Honigfestes. Auf dem Programm: Essen, Animationen, Tombola, Honigverkauf, Stände mit den Kreationen des Vereins.

Reservierung vor dem 20. August erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Destination Agen