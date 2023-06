L’UPOP Arles se poétise Au mas Giraud 3192 Draille Marseillaise 13200 Arles (voir dans la description comment s’y rendre) Pont-de-Crau, 3 juin 2023, Pont-de-Crau.

Le troisième jour du mois de juin, l’Université du pays d’Arles invite les poètes, la poésie, et tous ceux qui la chérissent .

Où ? Au mas Giraud 3192 Draille Marseillaise 13200 Arles

Quand ? Accueil à partir de 15h30 ; début de la conférence 16h

Jean- Pierre Siméon, Professeur agrégé de Lettres Modernes, Poète, romancier, dramaturge, critique et auteur de nombreux recueils de poésie, de romans, de livres pour la jeunesse, d’essais et de pièces de théâtre qui a reçu le Grand Prix de poésie de l’Académie française 2022 pour l’ensemble de son œuvre, ouvrira cette rencontre par une conférence sur le thème de son livre bien connu « La poésie sauvera le monde »

Ensuite, de nombreux auteurs d’ici et d’ailleurs (Haïti) nous dirons leurs poésie.

Il y aura aussi des éditeurs et leurs livres, de la musique et pour finir un apéro festif et dinatoire.

Cet évènement est en partenariat avec Madame Cathie Ollier, présidente fondatrice du « café des lettres francophones » d’Arles, l’Archa des Carmes édition et librairie ainsi que les éditions Brémond.

Lieu : Chez Christine et Christian Cabane : Mas Giraud 3192 draille marseillaise 13200 Arles

Tel : 0789014506

Par la voie rapide : sortie n°6, puis suivre le plan suivant

Aller jusqu’à l’hôpital Joseph Imbert … continuer jusqu’à la caserne des pompiers

En face la caserne des Pompiers… tourner à la première route à droite dir. Raphèle

tout droit pendant 1 Km . Laissez le pont de Crau sur l’autoroute, sur votre gauche

Continuer tout droit pendant 100 m (grande maison blanche)

Avant la maison blanche, tourner à droite (draille marseillaise)

A partir de là, tout droit pendant 2 Km, 500

Le mas de Giraud est sur la droite au bord de la route;

Déroulé prévisionnel : accueil public à 15h30 ;

16h, conférence Jean-Pierre Siméon : la poésie sauvera le monde , suivi d’un échange avec le public. Pause et intermède saxophone ;

A partir de 18 h, lectures de leur poèmes par les auteurs (sous réserve):

Hélène Sanguinetti, Sandrine Knud, Marie Huot, Jacqueline Mervile, Claude Guerre, Saleh Diab, Guillaume Poppe, Tova , Christian HIBON et des poètes haïtiens, avec intermède musicaux ;

Vers 20h30, le mot de la fin par JP. Siméon suivi d’un apéro – festif et dînatoire, moment libre d’échanges avec les auteurs autour du buffet .

Soirée ouverte à toute participation spontanée poétique, musicale et gourmande.

Pour que la fête soit belle, merci à chacun de bien vouloir apporter quelque chose à manger et/ ou à boire

Au mas Giraud 3192 Draille Marseillaise 13200 Arles (voir dans la description comment s'y rendre) 3192 Draille Marseillaise 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

