Place du Bourg, le dimanche 12 décembre à 07:30

Venez retrouver vos produits préférés auprès de nos producteurs et artisans locaux dans une ambiance de Noël. Visite du Père Noël et de Saint Nicolas accompagné de son âne. Vin chaud à emporter. Marché de producteurs et d’artisans pour Noël Place du Bourg Chaingy Chaingy

