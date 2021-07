Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Au marché bio citoyens ! Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Ambiance jazz manouche: Rémi Dugué et Bastien Ribot en duo.

Dégustations gratuites . Au marché bio citoyens !

