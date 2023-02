Au Maquis Ecluse 51S Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Cote-d’Or L’association dijonnaise Zutique qui s’est développée depuis plus d’une vingtaine d’années a ouvert en 2022 un nouveau lieu de recherche, de diffusion, de partage, à la fois espace d’hospitalité et de citoyenneté, aux abords du canal de Bourgogne et du Lac Kir : Au Maquis. C’est un lieu culturel permanent, un espace de pratiques artistiques et un projet d’art dans l’espace public. Au Maquis, c’est aussi un espace onirique pour apaiser nos existences citadines et nos modes de vie accélérés. contact@zutique.com Ecluse 51S Au Maquis Dijon

