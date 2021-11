Au Long de la Loire, à l’écoute du fleuve… église Notre-Dame de Recouvrance, 20 novembre 2021, Orléans.

Au Long de la Loire, à l’écoute du fleuve…

église Notre-Dame de Recouvrance, le samedi 20 novembre à 18:30

Sous la direction de Joël Suhubiette, l’ensemble Jacques Moderne présente son programme “Au long de la Loire, à l’écoute du fleuve…”, une symphonie mêlée de la nature et des œuvres humaines. Joël Suhubiette a conçu ce programme comme une ode à la Loire et a souhaité mettre en avant la création par le biais d’une ouverture sonore réalisée par Boris Jollivet, audio-naturaliste. Ces sons viennent s’intercaler en intermède des pièces musicales. Agencée en fonction des œuvres vocales, la mise en relation de la musique de la Renaissance avec les véritables sons de la nature permet ainsi d’instaurer un dialogue aux multiples facettes (musique acoustique et polyphonies de la Renaissance, histoire et avenir, nature et culture).

Prix libre – possibilité de réserver

église Notre-Dame de Recouvrance 12 rue Notre Dame de Recouvrance 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T18:30:00 2021-11-20T20:00:00