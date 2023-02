Au loin d’ici – par Gaëlle Le Teuff / Cie des Ronds de Papillon Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 21 février 2023, Nantes.

2023-02-21 Représentations du 20 au 24 février 2023

Horaire : 10:00 10:25

Gratuit : non 9 € / 6 € BILLETTERIES :- theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations du 20 au 24 février 2023

Comptines et chants du monde. A portée de voix, de bouche-à-oreille, “Au Loin d’Ici” rapporte des chansons et des histoires venues d’ailleurs. Sur le dos d’un papier voyageur, les musiques traversent les steppes, les chansons enjambent les montagnes et planent au-dessus des mers. “Au Loin d’Ici” évoque nos racines communes, nos cultures multiples. Les sonorités et musicalités diverses portent des messages universels. Partout, on aide l’enfant à s’endormir, à dépasser ses peurs, on le console, l’encourage, on joue, on rit, on s’émerveille avec lui. Création, interprétation, shruti-box, sanzula, tambour : Gaëlle Le TeuffMise en scène pour la version des tout-petits : Anne Pia Durée : 25 min. Pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil