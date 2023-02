Au loin d’ici, les voyages d’Ali – par Gaëlle Le Teuff / Cie des Ronds de Papillon Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Au loin d'ici, les voyages d'Ali – par Gaëlle Le Teuff / Cie des Ronds de Papillon Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 24 février 2023, Nantes. 2023-02-24 Représentations du 20 au 24 février 2023 à 15h

Horaire : 15:00 15:45

Gratuit : non 9 € / 6 € BILLETTERIES :- theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations du 20 au 24 février 2023 à 15h Contes et Musique. Autour du chevalet musical, l’histoire d’Ali se raconte et prend forme en peinture. Ali nous entraîne dans sa quête pour retrouver son cheval. Des indices ici et là, égrainés au fil de contes traditionnels, nous mettent sur la route d’un dindon glouton et de l’oiseau paille en queue… Chants du monde, contes d’Italie, du Maroc et de la Réunion. Création, interprétation, shruti-box, guitare ukulélé violon, tambour : Gaëlle Le Teuff Durée : 45 min. Public : de 3 ans à 8 ans Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

