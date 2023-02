AU LIT MOLIE ! Spectacle Musical et Interactif (Rouen) THEATRE A L’OUEST ROUEN Catégories d’Évènement: Rouen

AU LIT MOLIE ! Spectacle Musical et Interactif (Rouen) THEATRE A L'OUEST, 15 avril 2023, ROUEN. Un spectacle à la date du 2023-04-15 (2023-04-15 au ) 11:00. Tarif : 13.8 à 13.8 euros. Demain, Molie fête son anniversaire ! Il faut absolument qu'elle trouve la fée des rêves pour lui donner son voeu le plus cher : pour son anniversaire, Molie voudrait avoir… un chien ! Oui mais en attendant demain, il faut dormir, et Molie n'aime pas ça, dormir. Pourtant, bercée par la mélodie d'une histoire merveilleuse elle s'endort paisiblement… Et se réveille soudain au milieu d'un monde tout à fait magique ! Un ours invisible, un tournesol amoureux, un loup peureux, une petite orang-outan écolo et une lune danseuse, voilà une drôle d'histoire dans laquelle Molie s'apprête à grandir ! Trouvera-t'elle la fée des rêves ? Son voeu sera-t'il exaucé ? Il faut venir dans l'histoire pour le savoir… vous êtes prêts ?

