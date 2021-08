Au lit ! Gilles Bizouerne, Ariane Lysimaque & Isabelle Garnier – Les Racont’arts La Ferté Macé, 9 octobre 2021, La Ferté Macé.

Au lit ! Gilles Bizouerne, Ariane Lysimaque & Isabelle Garnier – Les Racont’arts 2021-10-09 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-09 15:45:00 15:45:00 Salle Gérard-Philipe 8 rue Saint Denis

La Ferté Macé Orne La Ferté Macé

Récit musical pour petits noctambules (Enfants 5-8 ans et leurs accompagnants)

C’est le soir, il est tard. Un petit garçon ne veut pas dormir. Les ombres de la nuit l’inquiètent, le silence aussi. Il se lève et entre dans la chambre de ses parents : il n’y a personne. Où sont-ils ? Une balade nocturne l’emmène à la découverte de son propre imaginaire, peuplé d’étranges personnages. Le trio accompagne le texte en mouvements et en mélodies. « Au lit ! », c’est le récit initiatique de l’enfant qui vit ses premières aventures. Des expériences réelles ou imaginaires qui le feront grandir. Avec ce spectacle, des fantasmes fondateurs de l’enfance sont déclinés : l’abandon, la maison vide, les monstres…

« Sensations fortes et plaisir de grandir garantis » Télérama

« Au lit » a été édité en livre-CD chez Oui’dire Editions et a reçu le prix France Culture « fiction/catégorie jeunesse »

Avec Gilles Bizouerne (Récit, écriture), Ariane Lysimaque (Violon, chant) et Isabelle Garnier (Violoncelle, chant)

Durée : 45 min

Atelier « à la découverte – des instruments à cordes frottées » – Samedi 9 octobre 10h30 – Médiathèque de Bellou-en-Houlme (Tous publics)

Une découverte en chansons et jeux rythmiques des spécificités du violon et du violoncelle. Morceaux à écouter mais aussi chansons à partager, cet atelier se présente comme un concert participatif !

Avec Ariane Lysimaque et Isabelle Garnier

Durée : 1h30

02 33 96 29 43 bibli-bellou-en-joulme@orange.fr

