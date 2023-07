La Folle Tournée d’Été Au Lavoir 70700, 3 août 2023, 70700.

La Folle Tournée d’Été Jeudi 3 août, 16h00 Au Lavoir Accès au spectacle en salle sur réservations

La Folle Tournée d’Été est une grande soirée spectacles à savourer en famille.

Au programme :

16h30 : Souriez, vous êtes dans le rouge !

17h : goûter offert à partager avec les artistes

18h : C’est pour mieux te manger

19h : temps de repas partagé

20h30 : Sherlock Junior (en salle, jauge limitée).

Toi aussi viens en famille ou entre amis assister à la première édition de notre Folle Tournée d’Été ! Un événement festif et convivial proposé dans les villages comtois par notre équipe de comédiens et musiciens. À la clef, des spectacles et des émotions à partager entre petits et grands !

Une buvette et une petite restauration sont proposées sur place.Toi aussi viens écrire dans notre Love Box !

Au Lavoir Choye 70700 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 19 91 38 »}] [{« link »: « https://www.lesboiteuxdprod.com/souriez »}, {« link »: « https://www.lesboiteuxdprod.com/cestpourmieuxtemanger »}, {« link »: « https://www.lesboiteuxdprod.com/sherlockjunior »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T16:00:00+02:00 – 2023-08-03T23:00:00+02:00

© Association Les Boiteux’d’Prod