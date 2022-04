Au Large Festival Marseille 7e Arrondissement, 24 juin 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Au Large Festival Corniche J-F Kennedy Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie Marseille 7e Arrondissement

2022-06-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-25 Corniche J-F Kennedy Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’Équipée présente Au Large Festival – 2e édition

Vendredi 24 et samedi 25 juin au Théâtre Silvain de Marseille, spot de rêve en plein air posé sur la corniche, à partir de 18h.



••• Vendredi 24 juin, on attaque par du pur sang marseillais avec Khara, chanteuse hip-hop à la plume habile et engagée, subtilement posée dans un genre hybride et envoûtant, suivi de Benjamin Epps et son rap haut perché radicalement contrasté par un flow et des instrus tranchantes d’influences new yorkaise des années 90’. On enchaîne avec la disco/funk dansante et revigorante de Nu Genea, live band napolitain ultra solaire, et pour finir la techno haute en couleur sensuelle, hypnotique et frontale de Irène Drésel.



▪️ Khara (rap français hybride)

▪️ Benjamin Epps (rap français)

▪️ Nu Genea (disco-funk Napolitain – Live Band)

▪️ Irène Drésel (techno)



••• Samedi 25 juin, ouverture avec Cymatic, collectif de rap alternatif aux compositions riches d’influences jazzy, soul et hyper dynamiques,puis le talentueux rappeur suisse Makala, véritable bête de scène prête à retourner le Silvain . Pour terminer, les néérlandais de Altin Gün, nominés aux Grammy Awards en 2019, enflammeront la scène avec leur rock/folk psychédélique féru d’emprunts traditionnels à la musique Turc.



▪️ Cymatic (rap français, hip-hop jazzy)

▪️ Makala (rap français)

▪️ Altin Gün (pop, rock, folk psychédélique)



Un événement idéal pour bien commencer l’été, signé Cabaret Aléatoire, Comparses & sons, La Mesón et Le Mounguy.

