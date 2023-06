RÉGATE DE JEAN-MARC Au large de la Grande Plage Préfailles, 14 août 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

Régate de Jean-Marc proposée par le Club des Amis de Préfailles en partenariat avec l’École de Voile de Préfailles..

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-14 . .

Au large de la Grande Plage

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Jean-Marc’s regatta organized by the Club des Amis de Préfailles in partnership with the Préfailles Sailing School.

Regata Jean-Marc organizada por el Club des Amis de Préfailles en colaboración con la Escuela de Vela de Préfailles.

Jean-Marc-Regatta, die vom Club des Amis de Préfailles in Partnerschaft mit der Segelschule von Préfailles angeboten wird.

Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire