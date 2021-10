Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Au laboratoire de criminalistique Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Au laboratoire de criminalistique Les Étincelles du Palais de la découverte, 29 octobre 2021, Paris. Au laboratoire de criminalistique

du vendredi 29 octobre au samedi 6 novembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 14 ans. Comment exploite-t-on les traces et les indices prélevés sur les scènes de crime : empreintes, débris divers, traces de sang ? Les dispositifs sont généralement sophistiqués, mais leurs principes sont expliqués ici à l’aide d’expériences simples. 14 ans et + Venez découvrir la place de la chimie sur une scène de crime ! Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T10:20:00 2021-10-29T11:20:00;2021-10-29T10:20:00 2021-10-29T11:20:00;2021-11-04T13:00:00 2021-11-04T14:00:00;2021-11-04T13:00:00 2021-11-04T14:00:00;2021-11-06T14:20:00 2021-11-06T15:20:00;2021-11-06T14:20:00 2021-11-06T15:20:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris