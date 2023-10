JOURNEE DU COEUR AU KOIFHUS Colmar, 20 octobre 2023, Colmar.

JOURNEE DU COEUR Vendredi 20 octobre, 09h30 AU KOIFHUS

Dans le cadre de sa politique d’animation des territoires, de promotion et prévention santé, la MSA d’Alsace, en partenariat avec l’Alliance du cœur et Alsace Cardio, propose une manifestation consacrée à l’AVC – Une urgence absolue, lors de la « JOURNEE DU CŒUR ». :

LE VENDREDI 20 OCTOBRE 2023,

au KOIFHUS à COLMAR

ENTREE GRATUITE

Tout au long de cette journée, des ateliers sur des parcours de retour à l’emploi après AVC vous seront présentés par le Dr Pascale HERBRECHT, Médecin Cheffe du Travail de la MSA d’Alsace et Madame Sabine DELOUX, Responsable du Pôle Handicap Maintien de Cap Emploi.

AU KOIFHUS Place de l’Ancienne Douane Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

PréventionSanté Coeur