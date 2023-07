Concert de Terry et Sussie au kiosque Le Bugue, 21 juillet 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Pop, rock, country, rock’n’roll, blues, succès français et internationaux des années 60 à nos jours..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

au kiosque sur les berges de la Vézère

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Pop, rock, country, rock’n’roll, blues, French and international hits from the 60s to today.

Pop, rock, country, rock’n’roll, blues, éxitos franceses e internacionales desde los años 60 hasta hoy.

Pop, Rock, Country, Rock’n’Roll, Blues, französische und internationale Hits von den 60er Jahren bis heute.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère