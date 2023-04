Komasi – Concert gratuit en plein air Au Kiosque – Dans les jardins du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, 9 juillet 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Komasi – Concert gratuit en plein air Dimanche 9 juillet, 17h00 Au Kiosque – Dans les jardins du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye Gratuit (en plein air)

Mariage réussi entre cumbia mandingue et afrobeat psychédélique, Komasi mélange 3 continents, 3 cultures et 3 univers. L’Afrique avec le Burkinabè Koto Brawa, son incroyable voix chaude et ses percus, promesses de transe mystique. L’Amérique avec le Chilien Mauricio Santana, sa guitare aux rythmiques latines et son rap en Espagnol qui donnent une furieuse envie de danser. L’Europe avec le Français Simon Chenet, sa terrible guitare swing au groove « feel-good ». Comme en cuisine, les ingrédients se marient à merveille pour former une saveur unique, originale et personnelle. Vous êtes attendus pour cette première dégustation.

Koto Brawa : batterie, chant

Mauricio Santana : guitare, chant

Simon Chenet : guitare

www.komasi-music.com

https://youtu.be/Gr_zdDmyEbk

Au Kiosque – Dans les jardins du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye Esplanade du Château, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/Gr_zdDmyEbk »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

