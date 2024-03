« Au Jardin » Médiathèque de Montmorillon Montmorillon, mercredi 15 mai 2024.

Au jardin, je sème, j’arrose, je récolte, je suis une jardinière aux pieds nus. Un grand arbre-fruits s’y enracine, il cache des surprises dans ses plis et ses trous. Le temps de quelques comptines, chansons et histoires, le petit monde du jardin se réveille et s’anime. .

Début : 2024-05-15 16:00:00

fin : 2024-05-15 17:30:00

Médiathèque de Montmorillon 9 avenue pasteur Montmorillon

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

