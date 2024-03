« Au Jardin » Médiathèque de Montmorillon Montmorillon, mercredi 15 mai 2024.

« Au Jardin » Spectacle petite enfance « Au Jardin » de Joëlle Pascal proposé Mercredi 15 mai, 16h00 Médiathèque de Montmorillon Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T16:00:00+02:00 – 2024-05-15T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-15T16:00:00+02:00 – 2024-05-15T17:30:00+02:00

Au jardin, je sème, j’arrose, je récolte, je suis une jardinière aux pieds nus. Un grand arbre-fruits s’y enracine, il cache des surprises dans ses plis et ses trous. Le temps de quelques comptines, chansons et histoires, le petit monde du jardin se réveille et s’anime.

Médiathèque de Montmorillon 9, avenue pasteur Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.49.91.78.09 http://www.mediatheque.montmorillon.fr https://www.facebook.com/mediathequemontmorillon [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 78 09 »}]

spectacle enfant