Au jardin ! Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois Catégories d’évènement: Lescure-d'Albigeois

Tarn

Au jardin ! Médiathèque de Lescure, 11 mai 2022, Lescure-d'Albigeois. Au jardin !

Médiathèque de Lescure, le mercredi 11 mai à 14:30

Viens nous retrouver au jardin citoyen, devant la médiathèque, pour découvrir ensemble les plantes, semer, repiquer, désherber, contempler… bref s’amuser au jardin ! Rendez-vous en écho au spectacle « Entre serre et jardin », programmé par la Scène nationale d’Albi, le jeudi 12 mai à 18h30, devant la médiathèque de Lescure (+ d’infos sur [[sn-albi.fr](sn-albi.fr)](sn-albi.fr) ou au 05 63 38 55 56) _À partir de 6 ans._ _Prévoir de vieux vêtements et des vieilles chaussures ou bottes en plastique._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

Café jardin avec l’association Terres citoyennes albigeoises Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T14:30:00 2022-05-11T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lescure-d'Albigeois, Tarn Autres Lieu Médiathèque de Lescure Adresse Route Saint-Michel, 81380 Lescure d'Albigeois Ville Lescure-d'Albigeois lieuville Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois Departement Tarn

Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lescure-dalbigeois/

Au jardin ! Médiathèque de Lescure 2022-05-11 was last modified: by Au jardin ! Médiathèque de Lescure Médiathèque de Lescure 11 mai 2022 Lescure-d'Albigeois Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois

Lescure-d'Albigeois Tarn