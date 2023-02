Visite Au Jardin d’Hortense Au Jardin d’Hortense Saint-Julien-des-Landes Catégories d’Évènement: Saint-Julien-des-Landes

3euros pour les plus de 18 ans, gratuit en deçà.

Un jeune jardin de 6000m² vous accueille avec sa pièce d’eau animée par des demoiselles et grenouilles. Dans une ambiance au naturel. Toute une gamme végétale se livre à vos yeux dont plusieurs collections ( géraniums vivaces, gougères, graminées ) Nous vous invitons à découvrir un jardin de 60​00m2 avec sa pièce d’eau animée par des demoiselles et grenouilles. Ce jardin se veut au naturel et renferme une gamme végétale large de vivaces, arbustes et petits arbres ainsi que quelques collections ( fougères, géraniums vivaces, heuchères, hortensias…). Quelques structures ponctuent le jardin invitant à la rêverie et à la flânerie…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00 © Cédric Fillette

