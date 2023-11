Cercle de femmes : Libérer son enfant intérieur & faire renaître la magie Au Jardin d’Esculape Semoy, 5 décembre 2023, Semoy.

Cercle de femmes : Libérer son enfant intérieur & faire renaître la magie Mardi 5 décembre, 18h30 Au Jardin d’Esculape Participation libre et consciente entre 20 et 40 €, inscription avant le 3 décembre

Nous sommes nées pures, pleines de douceur, d’innocence et de bonnes intentions.

La vie nous a blessées, nous a endurcies. Des schémas de survie sont venus nous polluer et entravent notre bonheur et nos relations.

Au cours d’une rencontre bienveillante, nous vous proposons de vous reconnecter à cet être pour transmuter nos blessures et faire renaître la magie.

Au programme :

Tirage de cartes oracles

Tambour de la mer

Guidance générale sur l’enfant intérieur

Cercle de parole

Soin de libération de l’enfant intérieur

Activité de reconnexion à l’enfant intérieur

Partages

Un atelier accompagné par les mères veilleuses Fanny Talbot et Catherine Leterrier.

Participation libre et consciente entre 20 et 40 €.

Apporter un coussin pour les soins au tambour et de libération.

Inscriptions avant le 3 décembre.

En savoir + sur les cercles de femmes ici

Au Jardin d'Esculape 2 rue du Bignon, 45000 ORLEANS Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire

Fanny TALBOT