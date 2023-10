Le week-end de la transformation Au Jardin d’Esculape Semoy, 18 novembre 2023, Semoy.

Le week-end de la transformation 18 et 19 novembre Au Jardin d'Esculape Sur inscription, 175 € le week-end

L’heure est au délestage.

L’automne avec ses arbres qui perdent leurs feuilles nous en montre l’exemple. Tout se fait avec beaucoup de naturel. La nature sait qu’elle a besoin de se défaire de l’ancien, de se reposer pour ensuite faire place à la nouveauté.

Nul besoin de s’accrocher au passé. Il est temps de se libérer, de s’affranchir de l’ancien !

Pour marquer l’occasion, voici un week-end complet en petit comité afin d’aller traverser nos zones d’ombres pour permettre à la lumière de revenir circuler.

A quoi s’attendre ?

– Un week-end autour du Jeu de société pour une transformation dans la légèreté et la bonne humeur

– Des confirmations de ce que tu sais déjà -qu’attends-tu pour passer à la suite ?-

– Des prises de conscience qui permettent de tout changer

– Des échanges authentiques et bienveillants avec les autres participant.e.s

– Un accompagnement sur-mesure par mes soins

– Des partages d’astuces, pratiques & rituels de développement personnel et spirituel afin d’aller encore plus loin

Ensemble, nous allons débloquer ce qui te retient pour te permettre d’accéder à ce qui t’anime !

Plus d’informations sur https://fannytalbot.com/coaching-holistique/le-week-end-de-la-transformation/

Pour résumer :

Pour qui ? Toute personne désireuse de passer une étape de vie en cheminant sur les 4 plans : physique, mental, émotionnel et spirituel. 4 participant.e.s maximum

Quoi ? Stage autour du jeu de société avec des astuces et pratiques de développement personnel et spirituel

Quand ? Le week-end du 18 et 19 novembre

Où ? Au Centre de Bien-être Au Jardin d’Esculape, 2 rue Bignon à Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00

Fanny TALBOT