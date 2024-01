VOYAGE SONORE Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, jeudi 29 février 2024.

VOYAGE SONORE Invitation au voyage Jeudi 29 février, 19h00 Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Sur inscription, 20eur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-29T19:00:00+01:00 – 2024-02-29T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T19:00:00+01:00 – 2024-02-29T20:00:00+01:00

Invitation au voyage dans votre monde intérieur, au son des bols chantants, tambour, gong, carillons… vers un profonde relaxation corporelle et mentale

Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 08 41 30 »}, {« type »: « email », « value »: « christine.relaxation@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.resalib.fr/praticien/67572-christine-ploton-relaxologue-orleans#news-voyage-sonore »}]

relaxation detente