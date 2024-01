ATELIER « ROND » Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, mardi 27 février 2024.

ATELIER « ROND » Dessin méditatif Mardi 27 février, 19h00 Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Inscriptions dès maintenant au 07 49 08 41 30 tel/sms ou christine.relaxation@orange.fr

20€ l’atelier, matériel fourni, et vous repartez avec votre dessin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T19:00:00+01:00 – 2024-02-27T20:15:00+01:00

Fin : 2024-02-27T19:00:00+01:00 – 2024-02-27T20:15:00+01:00

Moment de pause

Vous savez dessiner un O et un I, alors vous pouvez participer à cet atelier :

vous laissez guider par ma voix, écouter le feutre qui glisse sur le papier, regarder les formes qui apparaissent, sentir votre corps se détendre…

C’est ce que je vous propose lors de cet atelier de dessin méditatif

relaxation détente