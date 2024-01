PAUSE RELAX Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, 20 février 2024, Orléans.

PAUSE RELAX Mardi 20 février 2024, 18h45 Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Sur inscription, 16€ par personne

Début : 2024-02-20T18:45:00+01:00 – 2024-02-20T19:45:00+01:00

Fin : 2024-02-20T18:45:00+01:00 – 2024-02-20T19:45:00+01:00

Et si vous preniez une pause ? une heure pendant laquelle vous mettez votre corps et votre esprit au repos ?

Nous expérimenterons une technique de relaxation et je vous proposerai ensuite une relaxation guidée.

Rien à faire, juste laisser faire…

Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/cds6No7UZ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0749084130 »}, {« type »: « email », « value »: « christine.relaxation@orange.fr »}]

détente relaxation