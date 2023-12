YOGA NIDRA Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

YOGA NIDRA
11 janvier et 8 février 2024
Au Jardin d'Esculape
2 rue Bignon 45000 Orléans

Sur inscription ; 16€ la séance

Le yoga nida s'appelle également le « Sommeil Eveillé »
Vous êtes allongé(e), vous ne bougez pas…

Je vous guide par ma voix, par le silence et un carillon..

Vous respirez, vous visitez mentalement votre corps, vous voyagez dans votre corps et ailleurs… Envie d’essayer ?

Inscription à la séance

Contactez moi si vous souhaitez des informations complémentaires et pour vous inscrire

Au Jardin d'Esculape
2 rue Bignon 45000 Orléans

07 49 08 41 30
christine.relaxation@orange.fr

Dates et horaires:
2024-01-11 18:45-19:45
2024-02-08 18:45-19:45

